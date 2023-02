Conto corrente a CANONE ZERO: con HYPE è possibile senza rinunce

Eliminare tutti i costi fissi del conto corrente e gestire il proprio denaro senza spese è possibile: con il Conto HYPE, infatti, è possibile accedere ad un conto corrente a canone zero che include un pacchetto completo di servizi. Si tratta di un’opzione ottima, soprattutto per i più giovani, che possono accumulare denaro e effettuare pagamenti senza problemi, sfruttando la carta virtuale Mastercard da utilizzare con il proprio smartphone oppure richiedendo la carta fisica (a 9,90 euro una tantum).

Per i più esigenti c’è anche HYPE Next, il conto corrente da 2,90 euro al mese che include un pacchetto completo di servizi con condizioni molto vantaggiose. Tutte le proposte di HYPE sono accessibili direttamente online. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Conto HYPE: la scelta giusta a canone zero

Conto HYPE è gratis. Il canone è azzerato per sempre e c’è una carta virtuale da utilizzare per acquisti online ed anche in negozio (si paga con lo smartphone, tramite Google Pay e Apple Pay). Eventualmente, è possibile richiedere anche la carta di debito fisica (al costo una tantum di 9,90 euro). Il conto include vari servizi con possibilità di ricarica fino a 15 mila euro all’anno e cashback del 10% sugli acquisti effettuati tramite gli store partner. Da notare, inoltre, che con Conto HYPE è possibile beneficare di bonifici senza commissioni. In caso di necessità, inoltre, ci sono i bonifici istantanei con una commissione di 2 euro l’uno. C’è anche la possibilità di accredito dello stipendio senza costi.

Per i più esigenti c’è Conto HYPE Next che presenta un costo di 2,90 euro al mese aggiungendo un gran numero di servizi con condizioni agevolate. C’è una carta di debito con prelievi senza commissioni in Italia e la possibilità di sfruttare una ricarica illimitata del conto. Le varie proposte di HYPE sono attivabili, senza costi iniziali e senza vincoli, direttamente online, tramite il sito web del servizio. Per tutti i dettagli e per avviare la registrazione c’è il link qui di sotto.

