Conto con IBAN, carta e interessi fino a 4%: tutto gratis con Blackcatcard

Blackcatcard è la nuova soluzione per i risparmiatori alla ricerca di un conto con carta abbinata per la gestione delle spese quotidiane. I vantaggi a disposizione degli utenti sono tanti: Blackcatcard, infatti, include un conto con IBAN a cui è abbinata una carta Mastercard.

Da notare, inoltre, che è possibile beneficiare di interessi al 4% sul saldo (2,2% se il saldo è inferiore ai 300 euro) oltre al cashback del 2% per gli acquisti su Amazon. Tutto è disponibile con canone gratuito e, quindi, senza costi fissi.

Con Blackcatcard, inoltre, è possibile accedere a un servizio di scambio di criptovalute. Per aprire il conto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Blackcatcard e seguire la procedura online.

Tanti vantaggi, nessun costo: ecco Blackcatcard

Blackcatcard mette a disposizione dei suoi clienti:

un conto con IBAN europeo disponibile in pochi minuti dall’apertura

disponibile in pochi minuti dall’apertura una c arta Mastercard abbinata , disponibile sia in versione fisica che virtuale

, disponibile sia in versione fisica che virtuale fino a 200 euro di prelievi gratis al mese (poi 1% dell’importo prelevato

(poi 1% dell’importo prelevato possibilità di richiedere carte aggiuntive

interessi al 4% sul saldo (2,2% se il saldo è inferiore a 300 euro) con accredito mensile

(2,2% se il saldo è inferiore a 300 euro) con accredito mensile nessun limite sull’importo da ricaricare

apertura senza requisiti

5 bonifici SEPA gratuiti ogni mese , poi commissione di 0,2 euro

, poi commissione di 0,2 euro accesso alle criptovalute per vendita e acquisto; ci sono anche trasferimenti di criptovalute P2P senza commissione blockchain.

cashback del 5% sul Google Play Store e del 2% su Amazon

Con Blackcatcard è possibile sfruttare una serie di vantaggi davvero importanti: si tratta di un conto con carta abbinata che può rappresentare la soluzione ideale per i pagamenti e la gestione del denaro e delle spese quotidiane.

Per saperne di più e per richiedere l’apertura del conto è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale dell’istituto. Come detto in precedenza, l’apertura del conto è rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.