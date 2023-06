Conto Circle di Banca Sella: tre mesi scontati e buono IKEA da 100€

Sei stanco di dover fare i conti con le spese condivise tra familiari, coinquilini o amici? Banca Sella ha la soluzione perfetta per te: il Conto Circle, un conto corrente tutto da dividere che offre operazioni illimitate e gratuite. L’offerta è imbattibile e ti consente di gestire le tue finanze in modo intelligente e senza stress. Con un’ampia gamma di vantaggi e funzionalità, Conto Circle semplifica la vita di coloro che devono condividere le spese comuni, come l’affitto o le utenze domestiche.

Una promozione attualmente in corso ti permette di risparmiare ancora di più, grazie a uno sconto sui primi tre mesi di canone. In più, tutti i nuovi utenti che aprono un Conto Circle entro il 5 luglio e accreditano lo stipendio entro il 5 agosto, riceveranno un buono regalo IKEA da ben 100 euro.

Una gestione finanziaria senza limiti

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Conto Circle è la sua offerta di operazioni illimitate e gratuite. Dimentica le restrizioni e i costi aggiuntivi associati alle transazioni bancarie tradizionali. Con Conto Circle, puoi effettuare bonifici istantanei e online, prelievi gratuiti da ATM Sella e altre banche in area Euro e utilizzare carte di debito e prepagate senza pagare alcun costo aggiuntivo. Che tu debba inviare denaro a un amico o pagare una fattura, le tue operazioni finanziarie non avranno più limiti.

Grazie alla funzionalità innovativa del Conto Circle, creare un network di conti condivisi non è mai stato così facile. Non dovrai più preoccuparti di dover fare i conti alla fine del mese con i tuoi coinquilini o amici. Ognuno può facilmente visualizzare le spese e le entrate comuni, aggiornandole in tempo reale. Con la funzione “Statistiche+”, avrai una panoramica completa delle transazioni e dei movimenti finanziari per tenere sotto controllo la situazione del conto in modo chiaro e preciso.

Conto Circle offre anche la comodità dei pagamenti contactless e online in modo rapido e sicuro grazie alla carta di debito inclusa nel conto. Potrai scambiare denaro rapidamente con i tuoi contatti e gestire le transazioni finanziarie senza problemi. Inoltre, con Conto Circle, riceverai due conti correnti Start completamente gratuiti per il primo anno e un numero illimitato di Sella Junior senza costi aggiuntivi per ragazzi dai dodici ai diciassette anni. Una soluzione perfetta per le famiglie e i giovani che vogliono imparare a gestire il loro denaro in modo responsabile.

Con Conto Circle, non solo avrai accesso a una vasta gamma di vantaggi e servizi, ma potrai anche godere di un’esperienza di gestione finanziaria senza stress. Utilizza il salvadanaio digitale per risparmiare in modo intelligente, monitora le tue spese con le statistiche personalizzate e semplifica la gestione delle finanze condivise collegando altri clienti Sella al tuo conto.

Apri subito il tuo conto Conto Circle e risparmia sul canone annuale: oltre a tre mesi scontati (5 euro al mese anziché 8), potrai accedere anche a una speciale copertura assicurativa dai rischi informatici. In più, se apri un Conto Circle entro il 5 luglio e ci carichi lo stipendio entro un mese, riceverai una carta regalo IKEA da 100 euro completamente gratis.

