Conto Business online con fatturazione elettronica e contabilità: ecco Qonto da 9 €/mese

Il Conto Business è uno strumento essenziale per la gestione della contabilità e delle varie operazioni finanziarie per liberi professionisti e PMI. Per questo motivo, è necessario scegliere un conto completo, facile da utilizzare e con tanti servizi inclusi. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la possibilità di personalizzare il conto sulla base delle esigenze della propria attività.

A venire in conto a queste necessità di professionisti e PMI ci pensa Qonto che mette a disposizione un Conto Business da 9 euro al mese con ampi margini di personalizzazione e con tanti servizi inclusi come la fatturazione elettronica, gli strumenti di contabilità e di gestione delle spese. Tutte le proposte di Qonto sono disponibili con 30 giorni di prova gratuita, senza alcun impegno. Per accedere alle offerte proposte dall’istituto è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Qonto, linkato qui di seguito.

Il Conto Business di Qonto è la scelta giusta per liberi professionisti e PMI

L’offerta di Qonto per il Conto Business si articola su più livelli. Per i liberi professionisti ci sono i piani:

Basic da 9 euro al mese

Smart da 19 euro al mese

Premium da 9 euro al mese

Tutte le proposte includono IBAN italiano, un numero elevato di bonifici e addebiti diretti da eseguire ogni mese, una lunga serie di strumenti di gestione delle spese e di contabilità. La fatturazione elettronica è inclusa solo con i piani Smart e Premium.

Anche per le PMI, l’offerta di Qonto è strutturata su più livelli:

Essential da 29 euro al mese

Business da 99 euro al mese

Enterprise da 249 euro al mese

Ogni piano è pensato per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di aziende, startup e associazioni con un’offerta all in one e vantaggi crescenti.

La possibilità di provare gratis per 30 giorni il Conto Business di Qonto va, quindi, sfruttata appieno. In questo modo è possibile valutare le caratteristiche di Qonto per scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Per iniziare subito la prova gratuita è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.