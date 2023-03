Conto Business da 9 euro al mese: ecco l'offerta per professionisti di Qonto

Qonto è una delle realtà più importanti del mercato bancario italiano, rivolgendosi direttamente alla clientela business con un’offerta di banking completa che mette a disposizione un conto corrente e vari strumenti di gestione finanziaria. Le proposte di Qonto sono accessibili sia per liberi professionisti che per PMI, startup e associazioni. Per i professionisti, in particolare, il conto business di Qonto parte da 9 euro al mese, mettendo a disposizione una serie di vantaggi che costituiscono la giusta base di partenza per poter gestire al meglio tutti gli aspetti finanziari della propria attività.

Tutte le proposte di Qonto sono disponibili con prova gratuita di un mese. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Qonto.

Qonto: conto corrente business a partire da 9 euro

Già con il piano Basic è possibile accedere ad un conto business per professionisti davvero interessante. Questa soluzione include un IBAN italiano, 30 bonifici e addebiti diretti ogni mese e una carta One Mastercard personalizzabile oltre a diversi strumenti di gestione finanziaria integrati nella piattaforma di banking di Qonto. Il costo è di appena 9 euro al mese.

C’è poi Smart, il piano più richiesto di Qonto, che include 2 IBAN italiani, 60 bonifici addebiti diretti ed una carta One Mastercard (con possibilità di creare carte virtuali illimitate). Smart integra il tool per la fatturazione elettronica, strumenti di contabilità più completi, una dashboard per gestire tutti gli aspetti finanziari della propria attività e molto altro ancora. Il costo è di 19 euro al mese.

Qonto si rivolge anche a PMI, startup e associazioni, con offerte dedicate e piani a partire da 29 euro al mese che consentono di accedere ad un conto business con più IBAN (si parte da 5), più carte di pagamento One Mastercard (e carte virtuali illimitate) e tanti strumenti di gestione finanziaria integrati nella piattaforma web messa a disposizione dalla fintech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.