Conto business: con Qonto ci sono 30 giorni di prova GRATIS per scegliere quello giusto

Tra le migliori opzioni per professionisti e imprese alla ricerca di un nuovo conto corrente business disponibili in questo momento c’è Qonto. La fintech, infatti, propone una gamma molto ricca di offerte con la possibilità di selezionare il piano più adatto alle proprie esigenze.

Qonto è disponibile da 9 euro al mese, con la versione Basic per liberi professionisti, e da 29 euro al mese, con la versione Essential accessibile a PMI, startup e associazioni. Per tutti i nuovi clienti, a prescindere dalla categoria, Qonto è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni, senza vincoli e costi di alcun tipo.

Per accedere a Qonto e avviare subito la prova gratuita è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto business: le offerte di Qonto semplificano la vita a professionisti e PMI

Qonto mette a disposizione della sua clientela una gamma ricca e articolata di soluzioni per il conto business. Tutte le proposte della fintech sono disponibili con un primo mese gratis che consente di scoprire il funzionamento dell’offerta e della piattaforma online realizzata da Qonto per la sua clientela.

Per i professionisti, le offerte di Qonto per il conto corrente business partono da 9 euro al mese. La versione base include un IBA italiano e 30 bonifici e addebiti diretti ogni mese. C’è anche la Carta One Mastercard oltre ad una serie di strumenti di gestione finanziaria che vanno ad integrare l’offerta.

Con il piano Smart (19 euro al mese) e il piano Premium (39 euro al mese) è possibile accedere ad un’offerta ancora più ricca e personalizzata. Discorso simile per le proposte di Qonto per le aziende con il piano Essential da 29 euro al mese che può essere arricchito all’occorrenza passando a Business (99 euro al mese) e Enterprise (249 euro al mese).

In ogni caso, tutte le proposte di Qonto sono disponibili con una prova gratuita di 30 giorni, senza impegno. Per scegliere il piano desiderato da provare e iniziare la prova è possibile raggiungere il sito di Qonto dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.