Conto business con Carta One: ecco l'offerta personalizzabile di Qonto

La fintech Qonto è oramai un punto di riferimento del settore dei conti correnti business e ha recentemente rinnovato la sua offerta con il lancio di Carta One. Si tratta di una carta di pagamento sempre inclusa nei vari piani proposti da Qonto alla sua clientela, sia per liberi professionisti che per le PMI.

La flessibilità dell’offerta di Qonto consente di personalizzare il piano per il conto corrente business andando ad aggiungere ulteriori unità di Carta One o le sue evoluzioni, Carta Plus e Carta X, per arricchire i servizi collegati al proprio conto corrente.

Tutti i dettagli su Carta One e sui conti business di Qonto sono disponibili online, tramite il sito della fintech disponibile al link qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti c’è un mese di prova gratuita e senza impegno.

Carta One: è il “nuovo standard” delle carte business lanciato da Qonto

Carta One rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta di conti business di Qonto. Si tratta di una carta di pagamento Mastercard che può essere utilizzata in tutto il mondo per pagamenti e prelievi. La carta supporta la tecnologia 3D Secure 2 per i pagamenti online ed include un sistema di permessi e limiti di utilizzo, completamente personalizzabile, per semplificarne l’utilizzo durante l’attività lavorativa.

Tramite la piattaforma di banking online di Qonto, inoltre, è possibile bloccare e sbloccare la carta con un click oltre a personalizzare il codice PIN. Con Carta One c’è la possibilità di prelevare fino a 1.000 euro al mese e si può contare su di un’assicurazione per i pagamenti fraudolenti.

Per i clienti più esigenti, inoltre, Qonto propone Carta Plus, che incrementa il limite di prelievo a 2.000 euro aggiungendo ulteriori coperture assicurative, e Carta X, con limite di prelievo a 3.000 euro mensili, numero di operazioni illimitate e zero commissioni sui pagamenti al di fuori dell’area Euro oltre che con una copertura assicurativa premium, l’accesso alle sale VIP aeroportuali e il servizio di Concierge.

Tutte le carte di Qonto sono integrabili all’interno dell’offerta di conti business della fintech, disponibile con un mese di prova gratuita e senza impegno. Per maggiori dettagli è possibile accedere al sito Qonto, disponibile al link qui di sotto.

