Conto Banca Sella: costo ridotto, bonifici gratis e Carta di Credito GRATIS

Banca Sella è una delle principali banche italiane e propone diverse soluzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Tra le proposte dell’istituto c’è Conto Premium, un prodotto ricco di servizi e accessibile con condizioni molto vantaggiose.

Conto Premium di Banca Sella, infatti, include gratis la carta di debito e la carta di credito oltre a bonifici gratis (2 istantanei gratis ogni mese) e prelievi gratis (6 al mese dagli ATM in Europa, sempre illimitati dagli ATM Sella).

Il conto corrente di Banca Sella costa appena 5 euro al mese ma il canone è ridotto a 1,50 euro al mese per 3 mesi per tutti i nuovi clienti. Per richiedere l’apertura del conto, anche tramite SPID, è possibile accedere subito al sito ufficiale di Banca Sella:

3 motivi per scegliere il conto corrente Premium di Banca Sella

L’offerta di conti di Banca Sella è completa e ricca di opzioni da sfruttare. Conto Premium di Banca Sella, in questo momento, è l’offerta giusta per accedere ad un servizio completo, sotto tutti i punti di vista.

Ci sono almeno 3 motivi che rendono questo conto la scelta giusta:

il costo ridotto ; il canone mensile è scontato a 1,50 euro per 3 mesi mentre il costo standard è di appena 5 euro al mese

; il canone mensile è scontato a 1,50 euro per 3 mesi mentre il costo standard è di appena 5 euro al mese il conto include carta di debito e carta di credito gratis , garantendo l’accesso a tutte le carte di pagamento utili per la gestione delle spese

, garantendo l’accesso a tutte le carte di pagamento utili per la gestione delle spese bonifici e prelievi sono gratis; i bonifici ordinari sono sempre gratis se effettuati online e ogni mese è possibile effettuare 2 bonifici istantanei gratis; il prelievo è sempre gratis presso gli ATM Sella ma ci sono 6 prelievi gratis presso gli ATM in Europa

Per richiedere Conto Premium di Banca Sella è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale:

