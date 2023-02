Conto aziendale online: QUESTA è la scelta MIGLIORE oggi

La scelta del conto aziendale è un passaggio centrale per qualsiasi attività d’impresa ed anche chi ha già un conto attivo può valutare la possibilità di cambiare banca, con l’obiettivo di accedere ad un servizio più completo, vantaggioso ed economico.

Tra le proposte più interessanti del momento, per chi è alla ricerca di un nuovo conto aziendale, c’è l’offerta al 100% digitale di Tot. La fintech, infatti, propone un conto online, realizzato in collaborazione con Banca Sella, ed arricchito da una lunga serie di servizi inclusi tra cui anche una Carta di Credito Visa Business.

Il conto aziendale Tot è disponibile con primo mese gratuito e con un costo a partire da 7 euro al mese. Si tratta di una soluzione accessibile per tutte le imprese, dalle ditte individuali alle PMI più strutturate, grazie ai vari livelli di servizio proposti da Tot. Per provare il conto di Tot è possibile accedere al link qui di sotto.

Conto aziendale con Tot: un servizio completo, digitale e molto conveniente

Tot propone, a tutti i clienti alla ricerca di un nuovo conto aziendale, la possibilità di accedere ad un conto online con IBAN italiano e carta di credito VISA Business inclusa. Il conto è arricchito da una piattaforma di banking digitale che consente l’accesso a tutti i servizi bancari, senza limitazioni.

L’offerta è particolarmente ricca ed include i piani Essentials, da 7 euro al mese, e Professional, da 15 euro al mese, con tanti vantaggi disponibili come la possibilità di eseguire fino a 250 operazioni in uscita ogni anno (mentre quelle in entrata sono gratuite).

Un altro vantaggio del conto aziendale di Tot è la possibilità di beneficiare del primo mese gratis. In questo modo è possibile provare in modo completo il conto prima di renderlo il conto aziendale di riferimento della propria attività. Per saperne di più c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.