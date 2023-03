Conto aziendale con carta di credito inclusa: con Tot bastano 7 € al mese

Il conto aziendale Tot, realizzato dalla fintech italiana omonima in collaborazione con Banca Sella, propone a tutti i clienti business, sia liberi professioni che aziende, la possibilità di accedere ad un servizio di banking davvero completo e conveniente.

Tot, infatti, è un conto aziendale con IBAN italiano che consente la gestione di spese e incassi, la possibilità di disporre bonifici SEPA, SSD, deleghe F24 e transazioni pagoPA tramite un’evoluta piattaforma di Internet Banking.

Ad arricchire l’offerta di Tot c’è la carta di credito Visa Business, inclusa in tutti i piani proposti dalla fintech. Il conto aziendale di Tot è disponibile a partire da 7 euro al mese con la possibilità di beneficiare di 2 mesi gratis optando per l’abbonamento annuale.

Per provare gratis per 1 mese il Conto di Tot è disponibile una semplice procedura online tramite il sito ufficiale linkato qui di seguito.

Conto Tot: il conto aziendale con carta di credito inclusa parte da 7 euro al mese

Scegliere Conto Tot come proprio conto aziendale apre le porte alla possibilità di utilizzare un servizio bancario completo e articolato, con tutte le funzionalità utili per gestire pagamenti, incassi e contabilità e con il plus rappresentato dalla Carta di Credito Visa Business (utilizzabile anche tramite Google Pay ed Appe Pay).

Conto Tot può contare, inoltre, su di un’infrastruttura bancaria solidissima, garantita da Banca Sella, la più grande banca privata in Italia, e dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Per la clientela business alla ricerca di un nuovo conto aziendale, quindi, puntare su Tot diventa una scelta davvero conveniente.

C’è anche un aspetto economico da non sottovalutare. Tot, infatti, costa appena 7 euro al mese con il piano Essential (già ricco di funzionalità e vantaggi, Carta di Credito Visa Business compresa). Il più ricco piano Professional invece costa 15 euro al mese. In entrambi i casi, inoltre, ci sono 2 mesi gratis scegliendo l’abbonamento annuale.

Per provare gratis per 1 mese, senza vincoli, il Conto Tot è possibile fare riferimento al sito ufficiale della fintech:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.