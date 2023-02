Conto Arancio: interessi al 3% per i primi 3 mesi ai nuovi clienti

Chi sceglie di diventare cliente ING e apre il conto deposito Conto Arancio mettendo i propri risparmi entro il 31 marzo, riceve per i primi 3 mesi il 3% annuo lordo di interessi fino a 100.000 euro. Alla fine dei tre mesi, i risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse dello 0,5% annuo lordo. Non ci sono vincoli di deposito, questo significa che sei libero di depositare e togliere i tuoi risparmi quando lo desideri.

Con l’apertura di Conto Arancio ottieni il 3% di interessi per i primi 3 mesi

Oltre al 3% di interessi per i primi 3 mesi, diventare clienti ING significa avere un conto corrente a canone zero e con tutte le operazioni online gratuite. Per avere gratis i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa puoi attivare Modulo Zero Vincoli, che con un canone da 2 euro al mese offre prelievi gratuiti in Italia e in Europa insieme a un modulo di assegni ogni anno (per azzera il canone è sufficiente accreditare stipendio o pensione, oppure avere entrate pari ad almeno 1.000 euro al mese).

Per aprire Conto Arancio la procedura è molto semplice: collegati alla pagina dedicata all’offerta e premi sul pulsante “Apri Conto Corrente Arancio”. Assicurati di avere a portata di mano un documento d’identità e il codice fiscale, che ti serviranno per l’identificazione tramite webcam o bonifico. Al termine della procedura riceverai da ING tutte le informazioni per completare l’attivazione del conto via email o SMS al numero di telefono indicato in fase di registrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.