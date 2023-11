Conto Arancio di ING: il 4% annuo lordo è tuo per 12 mesi

ING offre un’opportunità imperdibile per far crescere i tuoi risparmi: Conto Arancio con un tasso del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, fino a 100.000 euro. L’offerta è valida solo per chi apre e attiva il conto entro il 31 dicembre 2023.

Zero costi nascosti e tanti vantaggi

Come ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi?

Apri e attiva il tuo Conto Arancio effettuando un primo versamento entro la fine dell’anno. È un processo semplice e veloce, accessibile a tutti; Per i primi 12 mesi dall’attivazione, avrai il 4% annuo lordo sugli importi depositati, fino a un massimo di 100.000 euro. Non ci sono vincoli: hai la flessibilità di depositare e prelevare i tuoi risparmi quando lo desideri e gli interessi verranno accreditati alla fine dell’anno.

Superato il limite di 100.000 euro o per i Conti Arancio successivi al primo, verrà applicato un tasso annuo lordo pari all’1%, comunque un’opportunità di risparmio di tutto rispetto.

Conto Arancio è completamente trasparente, senza costi nascosti. L’apertura, la chiusura, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online sono tutti a costo zero. Se sei già cliente ING, accedi alla tua Area Riservata per aprire il tuo primo Conto Arancio e usufruire dei vantaggi di questa eccezionale promozione.

Se non sei ancora cliente ING, non perdere altro tempo. Apri il tuo Conto Arancio direttamente online e inizia a far crescere i tuoi risparmi con il rendimento del 4% annuo lordo. Ricorda che questa iniziativa è riservata a coloro che aprono e attivano il conto entro il 31 dicembre. Per coloro che soddisfano questi requisiti, il 4% annuo lordo è garantito per i primi 12 mesi.

