Conto Arancio: condizioni vantaggiose e tutta la sicurezza di ING

Quando si cerca un conto online, sono due i fattori fondamentali per la scelta: condizioni vantaggiose e solidità.

Nel primo caso, oltre alla comodità di avere la propria banca sempre disponibile attraverso smartphone, è ovvio cercare una soluzione che garantisca anche costi operativi contenuti.

In molti casi, le piattaforme sono poco trasparenti sotto questo punto di vista, proponendo commissioni poco visibili ma alquanto salate. Ancor più importante della trasparenza, però, è la sicurezza a raccogliere l’attenzione dei correntisti.

Istituti bancari con sedi dall’altra parte del mondo, poco conosciuti e nati da pochissimi anni, non offrono grandi garanzie. Il rischio, come appare logico, è di veder scomparire la piattaforma nel nulla (con tutto il denaro depositato sulla stessa).

Per ottenere condizioni vantaggiose e poter dormire sonni tranquilli, esiste Conto Arancio. Questo servizio, infatti, unisce una serie di condizioni favorevoli per il cliente a tutta la solidità di un istituto bancario conosciuto e affidabile come ING.

Conto Arancio, vantaggioso e sicuro: tutto ciò che si può volere da un conto online

Quando parliamo di condizioni favorevoli e di Conto Arancio, basta dare uno sguardo ai costi operativi.

La piattaforma infatti, offre a titolo gratuito le operazioni effettuate online per quanto riguarda bonifici SEPA (fino a 50.000 euro), RAV, MAV, F24 e ricariche telefoniche. Per quanto riguarda i prelievi di contante con carta di debito, in Italia e in Europa, si parla di solamente 0,95 € fissi per operazione.

A rendere potenzialmente ancora più attraente Conto Arancio è il Modulo Zero Vincoli, con condizioni ancora più interessanti per i correntisti. I prelievi, in questo secondo caso, sono infatti del tutto gratuiti. A ciò si aggiunge un libretto degli assegni gratuito all’anno.

Il tutto per un conto che è a canone zero per chiunque addebiti sullo stesso stipendio o pensione.

Se abbiniamo tutti questi vantaggi a una piattaforma che, come già affermato, è gestita da un’entità più che affidabile come ING Group, è facile capire come incarni alla perfezione l’ideale di conto corrente digitale per tanti italiani.

