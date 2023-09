Conto a zero spese: scegliere quello giusto è facile (anche con interessi al 3%)

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente valuta sempre con molta attenzione le opzioni a zero spese. Si tratta di conti senza costi fissi e senza commissioni sulle principali operazioni (prelievi, bonifici etc.). Trovare un conto che sia realmente privo di spese ma in grado anche di garantire un’operatività completa non è semplice.

Una soluzione c’è: si tratta di Conto Corrente Arancio di ING. La banca mette a disposizione un conto a canone zero con carta di debito inclusa e bonifici gratis. In più, è possibile ottenere anche i prelievi gratis in tutta l’area euro attivando il Modulo Zero Vincoli (dal costo di 2 euro azzerabili impostando l’accredito di stipendio o pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro in un mese).

Aprire Conto Corrente Arancio, quindi, è la soluzione giusta per avere un conto corrente a zero spese, ricco di funzionalità e con tante opzioni aggiuntive da sfruttare. Per i nuovi clienti, infatti, ci sono interessi al 3% (senza vincoli) e la possibilità di ottenere la carta di credito Mastercard Gold (con canone azzerabile).

Tutti i dettagli sono disponibili tramite i link qui di sotto:

Conto Corrente Arancio è il conto a zero spese da aprire oggi

Chi sceglie Conto Corrente Arancio di ING può contare su:

canone zero , senza requisiti da rispettare

carta di debito inclusa gratis; i prelievi sono gratis attivando l'opzione Modulo Zero Vincoli, gratis per 12 mesi e poi dal costo di 2 euro al mese (azzerabile con l'accredito di stipendio o pensione oppure con entrate di almeno 1.000 euro al mese)

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito, con plafond di 1.500 euro e canone di 2 euro al mese (azzerabile effettuando almeno 500 euro di spese in un mese o attivando un piano Pagoflex per la restituzione delle spese a rate)

interessi al 3% su depositi non vincolati per i primi 12 mesi con Conto Arancio

Accedere al conto corrente a zero spese di ING è più semplice: l’apertura può avvenire direttamente online, dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.