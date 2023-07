Conto a zero spese? Scegli la semplicità di SelfyConto

Semplicità, praticità e zero spese: tutto questo e molto altro lo trovi con SelfyConto, il conto corrente che ti offre un mondo di vantaggi senza alcun costo aggiuntivo. Se sei alla ricerca di un conto bancario che soddisfi le tue esigenze senza gravare sulle tue finanze, SelfyConto è la scelta perfetta per te.

Uno dei primi vantaggi che SelfyConto ti offre è la possibilità di godere del canone e della carta di debito gratuiti per il primo anno. E se sei under 30, la convenienza continua fino al giorno del tuo trentesimo compleanno, poiché non dovrai sostenere alcuna spesa.

Inoltre, la carta di debito è contactless, garantendo una maggiore sicurezza e praticità nei tuoi acquisti, ed è realizzata in PVC 100% riciclato, dimostrando l’impegno di SelfyConto per l’ambiente.

SelfyConto: zero spese e numerosi vantaggi

Le agevolazioni non finiscono qui. Con SelfyConto puoi contare su una serie di operazioni bancarie gratuite, come bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contanti dagli ATM in area euro. Anche i versamenti, i prelievi e gli assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo non comportano alcun costo, offrendoti una gestione del conto completamente priva di spese.

E cosa dire dell’app Mediolanum? Con questa comoda applicazione, hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Puoi monitorare la tua posizione, eseguire le principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e persino fare trading online. SelfyConto ti offre così molto più di un semplice conto corrente, diventando un vero e proprio centro di controllo per le tue finanze.

Inoltre, puoi accedere a una vasta gamma di prodotti e servizi Mediolanum, tutti facilmente attivabili e gestibili in completa autonomia. Puoi scegliere tra assicurazioni, investimenti online, shopping su grandi marchi e persino richiedere prestiti con esito in tempo reale. Tutto questo con la semplicità di un click, senza dover perdere tempo in filiali o con documenti cartacei.

Aprire un conto SelfyConto è un gioco da ragazzi. Grazie a Spid, puoi farlo in pochissimo tempo, senza bisogno di documenti cartacei o di appuntamenti in filiale. E se hai bisogno di assistenza, puoi contare sul servizio clienti di Banca Mediolanum, sempre a tua disposizione via chat o telefono.

La comodità, la convenienza e la sicurezza di SelfyConto ti aspettano. Scegli la semplicità e apri subito il tuo conto corrente senza spese, perché la tua tranquillità è l’obiettivo principale. Con SelfyConto, tutto diventa più facile e vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.