Conto a ZERO SPESE: ecco la SCELTA GIUSTA su cui puntare oggi

Accedere ad un conto corrente a zero spese è possibile ed anche molto semplice. Le opzioni a disposizione dei risparmiatori sono diverse ma per azzerare davvero le spese legate alla gestione del proprio denaro è necessario scegliere l’opzione giusta. In questo momento, l’offerta su cui puntare arriva da Conto Corrente Arancio di ING.

Si tratta di un conto corrente a zero spese che non prevede costi fissi e include una carta di debito per i pagamenti oltre alla possibilità di eseguire bonifici e altre operazioni bancarie senza commissioni. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ING offre un tasso di interesse del 3% per i primi 3 mesi (poi 0,5% senza vincoli sull’importo depositato). Per sfruttare l’offerta è possibile accedere direttamente al sito di ING, linkato qui di sotto.

Conto a zero spese: con ING e Conto Corrente Arancio è possibile

Conto Corrente Arancio è un vero e proprio punto di riferimento del settore dei conti correnti. Si tratta di un prodotto completo e personalizzabile, adatto sia ai più giovani che a chi ha esigenze maggiori. Con il conto di ING, infatti, è possibile accedere a:

un conto corrente a canone zero

una carta di debito con supporto a Google Pay e Apple Pay per pagamenti senza commissioni (il prelievo prevede una commissione di 0,95 euro)

con supporto a Google Pay e Apple Pay per pagamenti (il prelievo prevede una commissione di 0,95 euro) tutte le operazioni bancarie (bonifici SEPA, MAV, RAV, F24 etc.) sono senza commissioni se effettuate tramite Home Banking

(bonifici SEPA, MAV, RAV, F24 etc.) sono se effettuate tramite Home Banking opzione Modulo Zero Vincoli : aggiunge il prelievo senza commissioni in tutta l’area Euro e la possibilità di eseguire tutte le operazioni bancarie senza commissioni anche tramite il Servizio Clienti; l’opzione costa 2 euro al mese ma il costo è azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure registrato entrare per almeno 1.000 euro al mese

: aggiunge il prelievo senza commissioni in tutta l’area Euro e la possibilità di eseguire tutte le operazioni bancarie senza commissioni anche tramite il Servizio Clienti; l’opzione costa 2 euro al mese ma il costo è azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure registrato entrare per almeno 1.000 euro al mese opzione per richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold al costo di 1 euro al mese; la carta ha plafond di 1.500 euro

al costo di 1 euro al mese; la carta ha plafond di 1.500 euro carta prepagata con canone gratuito richiedibile per arricchire i propri strumenti di pagamento (costo di emissione di 10 euro e commissione di ricarica di 1 euro)

richiedibile per arricchire i propri strumenti di pagamento (costo di emissione di 10 euro e commissione di ricarica di 1 euro) interessi al 3% per 3 mesi, poi 0,5% (senza vincoli)

Conto Corrente Arancio è, quindi, un conto corrente davvero completo, senza reali limitazioni e con tanti servizi opzionali da attivare all’occorrenza. Si tratta della scelta giusta per chi è alla ricerca di un conto corrente davvero a zero spese. Per richiedere il conto di ING è possibile fare riferimento al sito dell’istituto, linkato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.