Conto a ZERO SPESE e interessi al 4%: la promo di Banca Mediolanum sta per terminare

Ci sono solo pochi giorni per sfruttare la promozione di Banca Mediolanum che mette a disposizione dei nuovi clienti il suo SelfyConto, un completo conto corrente a zero spese con la possibilità di accedere ad interessi al 4% per le somme vincolate a 6 mesi. La promozione è accessibile tramite il sito di Banca Mediolanum per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto entro fine febbraio 2023. La richiesta può avvenire anche tramite SPID.

Conto a zero spese e interessi al 4% con SelfyConto di Banca Mediolanum

La promozione lanciata da Banca Mediolanum è da cogliere al volo. L’istituto milanese, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti un conto corrente con canone azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente (invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30).

Per chi sceglie SlefyConto, inoltre, tutte le operazioni bancarie sono senza commissioni e c’è anche una carta di debito utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni. A completare l’offerta è possibile aggiungere una carta di credito con plafond da 1.500 euro e costo di 12 euro all’anno. Tutte le carte di Banca Mediolanum sono compatibili con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per i nuovi clienti Mediolanum che scelgono SelfyConto, impostando l’accredito dello stipendio, è possibile beneficiare di un tasso lordo del 4% sui depositi a 6 mesi. In questo modo, ogni 10.000 euro investiti nel conto si riceveranno interessi netti per 138 euro con la possibilità di arrivare fino a 13.800 euro di guadagno netto in appena 6 mesi (investendo l’importo massimo disponibile di 1.000.000 euro).

La promozione di Banca Mediolanum terminerà il prossimo 28 di febbraio. Per sfruttarla è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione online, anche con SPID, disponibile al link qui di sotto.

