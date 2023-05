Conto a zero spese e 100€ di Buono Amazon: l'offerta di Mediolanum sta per terminare

C’è tempo fino a fine maggio per sfruttare la promozione di Banca Mediolanum. L’istituto mette a disposizione il suo conto corrente online a zero spese proponendo un’offerta di benvenuto davvero ottima. Per i nuovi clienti che attivano SelfyConto, infatti, c’è la possibilità di sfruttare un anno di canone azzerato (e azzerabile successivamente) ricevendo, inoltre, 100 euro di Buono Amazon in regalo.

Per ottenere il Buono Amazon è sufficiente impostare l’accredito dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di acquisti con la carta di debito abbinata al conto entro i primi 3 mesi dall’apertura. Per sfruttare la promozione, in scadenza a fine maggio, è possibile richiedere l’apertura del conto corrente tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto a zero spese e 100 euro di Buono Amazon

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile puntare su di un conto a zero spese con:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni fissate dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

(invece di 3,75 euro) e rispettando alcune condizioni fissate dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 carta di debito inclusa e utilizzabile per prelievi gratis in UE

inclusa e utilizzabile per prelievi gratis in UE possibilità di richiedere la carta di credito a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro bonifici gratis

tutte le principali operazioni bancarie disponibili senza commissioni

Per ricevere il Buono Amazon da 100 euro in regalo è sufficiente soddisfare una delle due condizioni riportate qui di sotto:

accreditare lo stipendio

effettuare almeno 1.000 euro di acquisti con la carta di debito abbinata al conto entro 3 mesi dall’apertura

Per sfruttare la promozione c’è il link qui di sotto.

Per completare l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione che prevede l’autenticazione veloce anche tramite SPID (in alternativa ai sistemi tradizionali che restano disponibili).

