Conto a zero spese con prelievi gratis: la scelta più conveniente è questa

Per avere un conto a zero spese con prelievi gratis è possibile affidarsi a SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di una delle proposte più complete del panorama bancario italiano e, nello stesso tempo, anche di una delle più vantaggiose in termini di costi.

Con SelfyConto, infatti, è possibile accedere a un conto corrente con canone zero per un anno (e azzerabile successivamente). Al conto è abbinata una carta di debito gratuita. Tra i vantaggi per i clienti che richiedono questo conto troviamo i prelievi gratis in area euro oltre che i bonifici gratis.

Al conto può essere affiancata anche la carta di credito, con plafond di 1.500 euro e costo di appena 1 euro al mese. SelfyConto, in questo momento, è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un conto davvero completo e conveniente.

Per richiederne l’apertura basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum accessibile qui sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta giusta per un conto a zero spese

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno , invece di 3,75 euro al mese; al termine del periodo promozionale, il canone resta azzerato per i clienti Under 30; per i clienti Over 30, invece, è possibile l’azzerato del canone per tutto il 2024 sottoscrivendo un prodotto assicurativo di protezione, un prestito o un mutuo o ancora con un patrimonio gestito di 15.000 euro o con 48 operazioni di compravendita titoli

Per richiedere l’apertura di SelfyConto basta raggiungere il sito di Banca Mediolanum:

