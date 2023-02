Conto a ZERO SPESE con INTERESSI fino al 3,8%: ecco la proposta di illimity

È il momento giusto per aprire un nuovo conto corrente e far fruttare il proprio denaro sfruttando un tasso di interesse vantaggioso. In questo momento, infatti, il mercato finanziario ha intrapreso una strada ben precisa che favorisce e incentiva gli investimenti nel Conto Deposito, una soluzione di investimento sicura in quanto protetta fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario.

Per sfruttare al meglio l’occasione è possibile puntare su illimity. La banca online, infatti, propone un conto corrente a zero spese che consente di accedere ad un conto deposito, anch’esso a zero spese, con interessi al 3% sui depositi a 12 mesi ed al 3,8% sui depositi da 60 mesi. L’offerta è disponibile senza costi di alcuni tipo. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito di illimity, qui di seguito.

Conto a zero spese e interessi fino al 3,8% con illimity

La proposta di illimity Bank unisce convenienza e flessibilità. La banca online propone, infatti, un pacchetto così composto:

conto corrente a zero spese con carta di debito inclusa e senza costi per tutte le principali operazioni bancarie

con carta di debito inclusa e senza costi per tutte le principali operazioni bancarie conto deposito con interessi al 3% per vincoli a 12 mesi e al 3,8% per vincoli a 60 mesi; scegliendo il deposito svincolabile, invece, gli interessi sono al 2,75%

Si tratta di una proposta completamente a zero spese che consente di accedere ad un conto corrente completo (utilizzabile anche come conto principale vista l’assenza di limitazioni ai servizi proposti) e un deposito molto vantaggioso. Ogni 10.000 euro investiti nel Conto Deposito di illimity, infatti, si riceveranno 202 euro di guadagno netto scegliendo il deposito annuale e oltre 1.305 euro scegliendo il deposito a 60 mesi.

Il conto illimity può essere richiesto direttamente online, seguendo una semplice procedura di apertura online (anche in questo caso completamente gratuita), accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.