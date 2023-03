Conto a ZERO SPESE con interessi al 4%: ecco la promo di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese. Si tratta di un prodotto completo che consente di azzerare i costi per la gestione del proprio denaro, garantendo l’accesso ad una carta di debito (sempre senza costi, anche per il prelievo) e ad altri servizi aggiuntivi opzionali (come la Carta di Credito che costa 1 euro al mese).

Banca Mediolanum riserva ai nuovi clienti una promozione davvero ottima: richiedendo l’apertura del conto corrente e impostando l’accredito dello stipendio, infatti, sarà possibile sfruttare un tasso di interesse annuo lordo del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi. In sostanza, l’istituto riconosce ai nuovi clienti uno dei tassi di interesse più alti sul mercato a fronte di un deposito di brevissima durata.

Con l’offerta riservata a SelfyConto è possibile ottenere interessi netti di 138 euro per ogni 10.000 euro investiti, beneficiando della copertura integrale dell’investimento fino a 100.000 euro. Si tratta, quindi, di una promozione ottima che apre le porte ad un investimento fruttuoso e completamente sicuro. Per accedere all’offerta è possibile richiedere online SelfyConto di Banca Mediolanum (con SPID la procedura dura pochi minuti). Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di sotto:

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 4% per 6 mesi

La promozione lanciata da Banca Mediolanum è ottima: chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente potrà, infatti, beneficiare di un’offerta da cogliere al volo. SelfyConto presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30 e azzerabile per i clienti Over 30, rispettando alcune condizioni

e altre operazioni bancarie eseguibili con l’accredito dello stipendio: interessi al 4% per depositi a 6 mesi; l’offerta consente di ottenere 138 euro di interessi netti per ogni 10.000 euro investiti; con questa promozione è possibile ottenere fino ad un massimo di 13.800 euro a fronte di un investimento massimo di 1 milione di euro

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.