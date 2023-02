Conto a ZERO SPESE con interessi al 3%: ecco l'offerta di Conto Arancio

Per i nuovi clienti che scelgono il Conto Corrente Arancio di ING è oggi disponibile un’offerta davvero interessante e conveniente che può rappresentare la scelta giusta per aprire un nuovo conto. La promozione si articola in due parti. Il Conto Corrente Arancio è disponibile, per i nuovi clienti, in una versione a zero spese molto vantaggiosa e senza reali limitati.

In via promozionale, inoltre, i nuovi clienti che accreditano lo stipendio possono beneficiare del 3% di tasso annuo lordo per i primi 3 mesi dall’attivazione, in modo completamente gratuito e senza vincoli. Terminato il periodo promozionale, gli interessi saranno dello 0,5%, sempre senza vincoli. La proposta di ING è disponibile per l’ attivazione tramite una semplice procedura online:

Conto Corrente Arancio: zero spese e con il 3% di interessi

La promozione lanciata da ING è valida fino al 31 marzo. Il Conto Corrente Arancio include:

canone azzerato

una carta di debito con pagamenti senza commissioni in area Euro, anche tramite Google Pay ed Apple Pay

tutte le operazioni bancarie (bonifici, F24 etc.) sono gratis se eseguite tramite Home Banking

modulo Zero Vincoli: prelievo gratuito in tutta Europa e servizi bancari gratuiti anche tramite il Servizio Clienti al costo di 2 euro al mese, azzerabili accreditando lo stipendio o la pensione oppure registrando entrate per almeno 1000 euro mensili

opzione per richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold (plafond di 1.500 euro) al costo di 1 euro al mese, azzerabile attivando un piano Pagoflex o registrando spese per almeno 500 euro

Per i nuovi clienti che scelgono ING c’è poi il bonus rappresentato dal 3% di interessi per 3 mesi, senza vincoli, accreditando lo stipendio. Una volta terminato il periodo promozionale, sarà possibile beneficiare di un tasso allo 0,5% a tempo indeterminato.

L’apertura di Conto Corrente Arancio di ING può essere completata in pochi step. Basta accedere al link qui di sotto e seguire la procedura interamente online e completamente gratuita.

