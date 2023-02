Conto a CANONE ZERO: la scelta giusta di oggi è Conto HYPE

HYPE è sempre più un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. La fintech italiana, infatti, si sta ritagliando uno spazio di primissimo piano sul mercato grazie ad un servizio (interamente digitale) caratterizzato da convenienza e completezza. Con HYPE è ora possibile accedere ad un conto a canone zero tra i più convenienti sul mercato. In alternativa, per i clienti più esigenti, c’è Conto HYPE Next che, con una spesa di appena 2,90 euro al mese, offre una lunga serie di servizi per la clientela.

Conto HYPE è un conto a canone zero con carta di debito inclusa (virtuale ma richiedibile anche in formato fisico), ricarica annuale massima di 15 mila euro, bonifici gratis e tanti altri vantaggi. Si tratta di una soluzione ideale per chi cerca un conto con carta abbinata per le spese quotidiane. Con Conto HYPE Next, invece, si accedere ad un conto completo con ricarica illimitata, bonifici gratis (anche istantanei) e un ricco pacchetto di servizi a 2,90 euro al mese.

Per aprire Conto HYPE è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto HYPE: la scelta giusta per chi vuole un conto corrente a canone zero

Scegliere Conto HYPE consente di poter contare su di un conto corrente completo e a canone zero. La proposta di HYPE presenta una carta Mastercard virtuale (ma la carta fisica costa 9,90 euro una tantum) compatibile con Google Pay e Apple Pay. Il conto ha IBAN italiano e può essere utilizzato per eseguire bonifici senza costi di alcun tipo. La proposta di HYPE presenta un limite di ricarica di 15 mila euro.

Puntando su Conto HYPE Next da 2,90 euro al mese, invece, il limite di ricarica annuale si azzera e si accede ad una carta di debito fisica Mastercard con prelievi gratis, bonifici gratis (anche istantanei), possibilità di accredito dello stipendio e diversi altri servizi aggiuntivi che consentono di rendere HYPE la propria banca principale. Tutte le proposte di HYPE possono essere attivate in pochi click tramite il sito ufficiale della fintech, disponibile al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.