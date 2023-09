Conto a canone zero e interessi al 4,75%: è la rivoluzione di Banca Progetto

Banca Progetto è sempre di più un punto di riferimento per i risparmiatori italiani: con Conto Key, infatti, l’istituto mette a disposizione dei nuovi clienti un conto a canone zero con carta di debito Mastercard gratuita e la possibilità di accedere a un conto deposito vincolato con interessi fino al 4,75%. In alternativa, c’è anche il deposito non vincolato, con interessi al 2,5% fino a marzo 2024.

La proposta di Banca Progetto, quindi, è tra le più interessanti del mercato, garantendo tanti vantaggi, senza costi, e la possibilità di incrementare, in misura significativa, il valore della propria liquidità in eccesso sfruttando il conto deposito. Per accedere alla promozione è possibile richiedere l’apertura del conto corrente tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Conto Key di Banca Progetto: perché conviene davvero

Scegliere Conto Key di Banca Progetto garantisce l’accesso a un nuovo conto corrente con:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito internazionale Mastercard con 2 prelievi gratuiti ogni mese in Italia

in Italia bonifici gratuiti

interessi al 2,5% sul capitale non vincolato (fino al 31 marzo 2024)

Con Conto Key, inoltre, è possibile accedere al conto deposito con interessi fino al 4,75% (tasso lordo annuo) e una copertura fino a 100.000 euro garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Grazie a quest’opportunità di investimento, quindi, investendo 100.000 euro è possibile guadagnare fino a un massimo di circa 3,300 euro netti all’anno.

Il tasso di interesse applicato al deposito varia da un minimo di 3% a un massimo di 4,75%, in base alla presenza dell’opzione di svincolo e alla durata dell’investimento (da un minimo di 6 mesi a un massimo di 60 mesi). Per tutti i dettagli in merito al conto deposito e per completare l’apertura di Conto Key è possibile fare riferimento direttamente al sito di Banca Progetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.