Conto a canone zero e interessi al 4%: tutti i vantaggi dell'offerta di Credem

Credem Link è una delle soluzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente davvero conveniente. Il conto in questione, infatti, è a canone zero, eliminando i costi di tenuta senza dover rispettare alcun requisito. In più, il conto include la carta di debito, con prelievi gratis a ATM Credem.

Tutti i clienti che scelgono Credem hanno la possibilità di investire nel Conto Deposito Più che mette a disposizione un tasso di interesse del 4% per 9 mesi, senza alcun costo. Per aprire il conto corrente è sufficiente accedere al sito ufficiale di Credem, tramite il link riportato qui di sotto. L’apertura del conto può avvenire anche con autenticazione tramite SPID.

Credem Link: canone zero e interessi al 4% con il conto online

Scegliere Credem Link conviene. Il conto corrente proposto da Credem presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

carta di debito internazionale a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; la carta internazionale supporta i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; la carta internazionale supporta i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay firma elettronica gratuita

gestione del conto sia tramite Home Banking che in filiale

supporto costante dal team di consulenti di Credem (anche da remoto)

accesso al Conto Deposito Più con interessi al 4% (tasso di interesse lordo annuo) per un investimento di 9 mesi da almeno 5.000 euro

Il conto corrente proposto da Credem è, quindi, una delle soluzioni più convenienti e vantaggiose sul mercato. Eliminando i costi di tenuta e mettendo a disposizione un ottimo tasso di interesse, Credem consente l’accesso a un conto corrente completo, gestibile online ma con la possibilità di poter contare sempre sul supporto delle filiali e del tema di consulenti di Credem.

Anche l’apertura è facilitata: la procedura di sottoscrizione online, infatti, può essere completata con SPID, velocizzando al massimo l’iter da completare per l’apertura del conto.

