Conto a canone zero e interessi al 4%: ecco la promo di Credem

Conto Credem Link è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto a canone zero ricco di funzionalità, gestibile interamente online ma con la possibilità di poter contare su di un team di consulenti sempre a disposizione, anche in filiale.

Il conto proposto da Credem, come detto, è a canone zero e, quindi, non ha costi di mantenimento. Al conto è abbinata una carta di debito internazionale con un canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, però, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia).

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Credem c’è, in abbinamento al conto corrente, il Conto Deposito Più con interessi al 4% per un anno. Per aprire il conto corrente Credem basta seguire una semplice procedura online. L’apertura può avvenire tramite SPID.

Conto online con Credem: è la scelta giusta a canone zero

Il Conto Credem Link è una delle opzioni più conveniente per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito Credemcard internazionale con canone azzerato per un anno, poi 1,5 euro per transazione; la carta permette prelievi gratuiti agli ATM Credem e, per il primo anno, prelievi gratuiti a tutti gli ATM; da notare che la carta è utilizzabile anche con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

con canone azzerato per un anno, poi 1,5 euro per transazione; la carta permette prelievi gratuiti agli ATM Credem e, per il primo anno, prelievi gratuiti a tutti gli ATM; da notare che la carta è utilizzabile anche con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay interessi al 4% per un anno con il Conto Deposito Più gratuito e abbinato al conto corrente

con il gratuito e abbinato al conto corrente supporto e consulenza con il Personal Wellbanker di Credem, sia in filiale che online

di Credem, sia in filiale che online possibilità di richiedere la carta di credito EGO Classic con canone annuo di 39 euro

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale della banca.

