Conto a CANONE ZERO con tanti vantaggi: la proposta di HYPE

Scegliere un conto corrente a canone zero può garantire l’accesso ad un servizio completo e senza limitazioni. La conferma arriva da Conto HYPE, una soluzione tra le più convenienti del mercato, sia in termini di costi che per quanto riguarda i servizi inclusi. L’offerta di HYPE si articola su più livelli ma già la versione base, chiamata semplicemente Conto HYPE, è molto interessante ed aggiungere al canone zero una serie di altri vantaggi. Tutte le proposte di HYPE sono disponibili tramite apertura online.

Conto HYPE: la proposta a zero spese che include un servizio completo

Scegliere Conto HYPE significa accedere ad un conto corrente a canone zero che consente di effettuare pagamenti e gestire al meglio le spese quotidiane. Al conto abbinata una carta virtuale per i pagamenti, anche in negozio tramite smartphone. C’è però la possibilità di richiedere la carta fisica al costo di 9,90 euro una tantum con cui effettuare prelievi fino a 250 euro al mese.

Il conto può essere ricaricato fino a 15 mila euro all’anno e consente l’accesso al cashback del 10% per gli acquisti online sugli store partner. Da notare, inoltre, che Conto HYPE include bonifici ordinari gratis con la possibilità di effettuare bonifici istantanei a 2 euro cadauno.

Con il conto è possibile impostare l’accredito dello stipendio ed accedere a vari servizi aggiuntivi come i mutui e i prestiti proposti da HYPE. Da notare, inoltre, che per accedere ad un conto ancora più completo è possibile scegliere HYPE Next che costa solo 2,90 euro al mese aggiungendo vari bonus come bonifici istantanei gratis (fino a 10 al mese) e limiti più alti per la ricarica e il prelievo.

Per tutti i dettagli relativi all’offerta di HYPE è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.