Il momento di farti un bel regalo, spendendo pochissimo, è arrivato. Questa console integra 620 giochi e la prendi ad appena 14€ da eBay. Un mondo di intrattenimento retrò, che potrai sfruttare al massimo con i due controller in dotazione. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma i pezzi a disposizione pochissimi.

Una console, ben 620 giochi: super prezzo su eBay

Un gioiellino vintage, da tenere in bella mostra nel tuo salotto. Questo dispositivo arriva a casa completo di tutta la cavetteria necessaria per poter iniziare subito a godere di quello che ti può offrire. Decidi se giocare da solo o in compagnia: grazie al doppio controller non sarà un problema.

Come anticipato, a disposizione hai un catalogo enorme di titoli: in tutti sono 620, tutti da scoprire. Sparatutto, sport, piattaforma, rompicapo: ce n'è per tutti i gusti. Non perdere l'occasione di portare a casa una console super divertente, ma anche decisamente bella da tenere in esposizione.

Completa subito l'ordine da eBay per portarne una casa a 14€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma sii veloce: le scorte a disposizione sono pochissime e – a questo prezzo – finiranno molto presto.

