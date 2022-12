Consigli per il Natale 2022: tutti i prodotti scelti da me

Siamo arrivati quasi alla fine del 2022 e nel tirare le somme di quanto visto e provato quest’anno ho pensato ad una combinazione fra un “meglio di” ed un “cosa uso” – quello che in America definiscono everyday carry o EDC – ovvero un elenco dei prodotti scelti da me, che ho quasi sempre con me, e che possono servire come consigli per gli acquisti dell’ormai prossimo Natale. Vediamo quindi le mie scelte fra i prodotti tech (e non solo) del 2022.

Al centro delle nostre giornate c’è sicuramente lo smartphone, e la mia scelta è indubbiamente sul Pixel 7 Pro: lo smartphone di Google è il non plus ultra per chi apprezza Android e il top anche per quanto riguarda la fotografia da smartphone. Personalmente lo uso con la cover Everyday Case di Peak Design, che oltre ad essere molto bella ed elegante aggiunge i magneti che lo rendono compatibile con gli accessori MagSafe di Apple e di terze parti, e con un vetro temperato di PanzerGlass per una protezione superiore.

Oltre ai Pixel abbiamo visto diversi smartphone interessanti nel 2022, e fra questi segnalo soprattutto la famiglia Moto EDGE 30 di Motorola, il camera-phone compatto Zenfone 9 di Asus, e quello che porto sempre con me insieme al Pixel: realme GT2 Pro, che al giusto prezzo propone un’interfaccia semplice ma ricca di opzioni, un’ottima fotocamera (da provare la modalità Strada) e prestazioni sempre elevate.

Altro accessorio sempre con me è lo smartwatch, e qui la scelta è ricaduta su Amazfit GTR 4: non solo è gradevole esteticamente, cosa importante per un orologio, ed ha tutte le funzionalità che si possano desiderare, ma un importante punto di forza sta nell’autonomia che mi consente di ricaricarlo solo una volta ogni due settimane, potendomi permettere di lasciare a casa il cavo anche per viaggi di diversi giorni.

Per lavorare uso un Microsoft Surface Pro con penna Bamboo Ink Plus, pratico da portare dietro con la custodia Tomtoc durante i viaggi o semplicemente per una riunione fuori sede, e allo stesso tempo compatto sulla scrivania (dove ho anche una combinazione tastiera Logitech MX Keys e mouse Logitech MX Master 3 oltre a un monitor ultra-wide Philips P1 curvo da 34”). Come tablet ho scelto, invece, un Lenovo Tab P11 5G che mi offre una visione superiore grazie al supporto al Dolby Vision e ai quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos.

Per ascoltare l’audio dei film in treno o in aereo ho scelto le cuffie over-ear Soundcore Space Q45, con una cancellazione del rumore superiore, una valida qualità audio ed un prezzo alla portata di tutti, mentre se voglio ascoltare musica sulla metro o in città mi alterno fra gli auricolari TWS Google Pixel Buds Pro e i Soundcore Space A40, entrambi con un’ottima ANC e con modalità trasparenza quando ho bisogno di parlare con qualcuno. Per le serate in campeggio o in una stanza di albergo, invece, porto un altoparlante Bluetooth Tronsmart T7, compatto e con una qualità audio più che soddisfacente, oltre ad un immancabile Kindle Paperwhite carico di e-books.

Fra gli accessori che non possono mai mancare nella mia Tech Pouch e fra i miei consigli per il Natale ci sono un caricabatteria GaN Prime 737 di Anker, che ricarica velocemente tutti i miei device compreso il PC, un power bank Anker 622 (MagSafe compatto) o Anker 737 (da 24.000mAh e 140W per ricaricare anche il PC quando non c’è una presa a disposizione), un hub USB-C 7-in-1 e alcuni cavi USB-C oltre ad un cavo 6-in-1 Rolling Square inCharge X.

Gli accessori immancabili invece per lo smartphone comprendono un anello Zagg Gear4, utile soprattutto per l’uso in movimento, il Mobile Tripod di Peak Design per non perdere l’occasione quando voglio scattare una foto e non ho dietro un treppiede, un wallet MagSafe e lo SnapGrip di ShiftCam per rendere la fotografia da smartphone più semplice.

Rimanendo in tema di cattura delle immagini, di solito ho dietro almeno una fra la GoPro HERO11 Black, con Media Mod e pratico attacco magnetico Snap Mount Pro che ne rende rapido l’aggancio ad altri accessori, e la Insta360 X3 per riprese a 360°, mentre come supporto ho con me un treppiede JOBY Podzilla ed un Monkey Tail, come luci una JOBY Beamo Mini regolabile a 5 livelli di luminosità, e per la registrazione alcune microSD Verbatim Pro – le mie preferite per l’uso con action camera e droni.

Il mio zaino per tutti i giorni è un Peak Design Everyday Backpack da 20 litri, con Capture sulla spallina per fare riprese POV da smartphone o action cam durante le escursioni, mentre per uscite più brevi riesco a mettere tutto all’interno di una tracolla Sling Bag da 3 litri – sempre di Peak Design e più adatta per le attrezzature fotografiche – o in una tracolla da 11” di Tomtoc per le cose più generali.

Sempre nello zaino tengo anche una sacca impermeabile Catalyst da 20 litri, compatta quando chiusa nella sua taschina e capiente quando serve una borsa in più, ed un plaid BeiLan da aprire quando mi fermo in un parco o una spiaggia. Altre cose che non mancano mai nello zaino sono il panno in microfibra Whoosh! con spray per pulire e sanificare i display dei dispositivi elettronici ma anche gli occhiali, la borraccia smart Muggo Bottle e, per le escursioni all’aria aperta, la Caffe2Go Presso XI con alcune capsule Nespresso. E per le giornate più fredde un giacchetto comprimibile Patagonia Nano Puff chiuso nel suo sacchetto compatto e sempre pronto nello zaino, a disposizione per i momenti in cui serve una copertura maggiore – sia in inverno che per le serate estive in montagna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.