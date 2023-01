Conquista il trono di spade con questa versione Monopoly BOMBA

Sei alla ricerca di una versione di Monopoli accattivante e magari basata sulla tua serie TV preferita? Allora non potrai fare a meno di questo Monopoly edizione Game of Thrones di Hasbro Gaming.

“L’inverno sta arrivando” con questa versione fantasy del Monopoly

Draghi, casate, guerre e tradimenti sono alla base di una delle serie più celebri degli ultimi anni. Adesso puoi unire la tua serie tv preferita al classico gioco da tavola più amato e conosciuto da tutti con questo straordinario Monopoly edizione Game of Thrones di Hasbro Gaming. Giocate fino a 6 persone per scoprire quale casata si aggiudicherà il trono.

In questa versione dovrete viaggiare trai i Sette Regni cercando di accumulare terreni e ricchezze per aggiudicarvi il dominio del territorio. Avrete con voi un portacarte in ferro che riprende l’aspetto del trono di spade con tanto di pulsante per riprodurre l’amatissimo intro della serie. Naturalmente ogni cosa sarà a tema compresi i soldi che rispecchiano le iconiche monete Dragoni d’Oro e Cervi d’Argento.

A rendere unico questo gioco sono anche le pedine ispirate alle casate così da poter scegliere la vostra preferita. Viaggiate nei luoghi più iconici della serie TV e costruite fortezze e castelli per mettere in difficoltà i vostri nemici. Naturalmente il gioco arriva completamente in italiano in modo da iniziare fin da subito a giocarci.

Tenetevi pronti per un'incredibile partita a Monopoly edizione Game of Thrones di Hasbro Gaming

Con un abbonamento Amazon Prime potrete riceverlo a casa con una spedizione sempre gratuita e veloce in tutta Italia.

