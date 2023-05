Connessione ovunque in casa con questa genialata: bastano 39€

Se stai cercando un modo semplice e veloce per estendere la tua rete internet in ogni angolo della casa, approfitta dell’offerta Amazon per il kit powerline TP-Link TL-PA717. Con uno sconto del 20%, puoi portarti a casa questo dispositivo a soli 39,99 euro invece di 49,99.

Cos’è una powerline e a cosa serve? Una powerline è un dispositivo che sfrutta il circuito elettrico esistente per trasmettere il segnale internet da una presa all’altra. In questo modo, puoi collegare alla rete i tuoi dispositivi cablati, come smart TV, console di gioco o computer, senza dover tirare cavi o forare muri.

Kit powerline di TP-Link: perché conviene

Il kit powerline TP-Link TL-PA717 è composto da due adattatori che si collegano facilmente alle prese di corrente. Uno va collegato al router tramite un cavo Ethernet, l’altro va posizionato dove serve la connessione. Premendo il tasto Pair su entrambi gli adattatori, si crea una rete sicura e protetta con crittografia AES a 128 bit.

Il kit supporta lo standard HomePlug AV2, che garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 1000 Mbps. Questa velocità è ideale per applicazioni ad alta intensità di banda, come lo streaming video HD/3D/4K, il cloud gaming e il download di file pesanti.

Ogni adattatore dell’apparecchio è dotato di una porta Gigabit Ethernet, che offre una connessione cablata stabile e performante per i tuoi dispositivi. Inoltre, puoi sfruttare una modalità Power Saving che riduce automaticamente i consumi fino all’85% quando non in uso.

Non perdere questa occasione per migliorare la tua esperienza di navigazione con il kit powerline TP-Link TL-PA717. Ordinalo ora su Amazon e ricevilo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.