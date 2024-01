Connessione Internet lenta? RISOLVI con una spesa ridicola (11€)

Se hai una casa molto grande con tante stanze, magari su due piani o le pareti sono molto spesse, probabilmente la connessione Internet è lenta se non sei vicino al modem. Se hai questo fastidiosissimo problema oggi lo puoi risolvere con poco. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo ripetitore WiFi a soli 11,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, con lo sconto del 40% oggi puoi risparmiare un bel po’ e soprattutto ti porti a casa un dispositivo utilissimo e semplice da usare. Sicuramente l’offerta non durerà a lungo quindi sii rapido.

Connessione Internet veloce con questo ripetitore WiFi

Questo ripetitore WiFi non fa altro che estendere la tua connessione Internet molto più in la di quello che fa un normale modem o router. Quindi prenderai bene ovunque, anche quando sei molto distante dalla fonte principale. E non dovrai nemmeno cambiare rete perché appunto è un’estensione della stessa, quindi avrà lo stesso nome e la stessa password.

Per configurare il dispositivo ti basta premere il pulsante WPS sul modem e quindi sul ripetitore e in pochi istanti è pronto per essere utilizzato. Ha una velocità di 300 Mbps quando è collegato a una rete 2,4 GHz e fino a 867 Mbps quando è collegato a una rete 5 GHz. E volendo puoi anche collegare il ripetitore con il cavo Ethernet per una connessione ancora più stabile.

Dunque oggi puoi fare un vero colpaccio. Ma devi fare presto perché andrà a ruba. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo ripetitore WiFi a soli 11,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.