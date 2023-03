Confezione da 6 lampadine LED: non crederete ai vostri occhi, solo 11€

L’offerta che vi andremo a sviscerare fra poco ha davvero dell’incredibile. Riguarda la confezione da 6 lampadine LED Amazon Basics con potenza da 10.5 W (pari a 75 W) e non potrete credere ai vostri occhi quando leggerete il prezzo: solo 11 euro invece di 18,33 euro. Lo sconto del 40% vi farà pagare ogni singola lampadina appena 1,84 euro, una cifra davvero ridicola considerando la loro qualità.

Confezione da 6 lampadine LED: caratteristiche principali e costi

Queste lampadine presentano un ciclo di vita quasi infinito che si attesta intorno alle 15.000 ore pari a oltre 13 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Ognuna di loro produce ben 1055 lumen di luminosità istantaneamente, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Presentano poi una temperatura di colore di 2700 Kelvin, quindi forniscono una luce bianca calda utile a creare un’atmosfera confortevole in ogni stanza. L’alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo.

In termini numerici, utilizzando appena 10.5 watt di energia, si può ipotizzare un costo di funzionamento di soli 2,64 euro l’anno con un risparmio annuale fino all’86% e di 222,55 euro durante il suo ciclo di vita rispetto ad una lampadina incandescente (calcolo basato su un uso giornaliero di 3 ore e un costo energetico di 0,23 €/kWh). Stiamo, quindi, parlando di ottime lampadine a LED il cui prezzo di 11 euro per la confezione da 6 è veramente assurdo. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia attraverso il servizio Amazon Prime.

