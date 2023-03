Condizionatore portatile Olimpia Splendid: sconto BOMBA su eBay

Con l’arrivo della bella stagione sei preoccupato per l’aria afosa che avrai in casa o in ufficio? Fortunatamente, su eBay c’è proprio quello che fa per te. Per poco tempo ancora, potrai acquistare questo utilissimo condizionatore portatile Olimpia Splendid al prezzo di soli € 278,99. Ebbene si, solo approfittando immediatamente del doppio sconto di eBay potrai portarti a casa questo prodotto ad un costo più basso del solito.

Questo fantastico climatizzatore portatile ti sarà utile soprattutto con l’arrivo delle giornate più calde e afose. Potrai trasportarlo in maniera estremamente facile da una stanza all’altra, senza problemi, utilizzando le apposite maniglie ergonomiche e alle piccole ruote di cui è provvisto. Potrai portarlo in sala da pranzo o nella camera dei tuoi bambini in base alle tue esigenze e a quelle della tua famiglia.

Potrai utilizzare il modello Compact 9 P in stanze che raggiungono i 70 ‎m³. Potrai installare questo apparecchio in due maniere differenti: fissa o mobile. Nel primo caso sarà necessario creare un foro di 127 mm, sulla superficie sulla quale andari a posizionare il condizionatore, che servirà per applicare la flangia necessaria per inserire il bocchettone del tubo di uscita aria.

Nel secondo caso, ti basterà semplicemente tenere leggermente socchiusa la finestra della stanza e utilizzare tutti gli accessori che ti verranno forniti con l’acquisto del prodotto. Con ingombri ridotti grazie alla sua altezza di soli 70 cm e una larghezza di 35 cm, potrai utilizzare il climatizzatore portatile anche nelle stanze con spazio non eccessivamente ambio.

La presenza di un display touch e il telecomando ti permetteranno di impostare in maniera facile tutte le funzioni, dalla ventilazione, al raffreddamento, deumidificazione e altro ancora. Dunque un prodotto utile che tra non molto diventerà indispensabile. Non ti resta che correre su eBay e acquistare condizionatore portatile Olimpia Splendid al prezzo di soli € 278,99. Approfittane prima che sia troppo tardi, lo sconto termina a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.