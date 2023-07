Condizionatore portatile Electrolux: sconto BOMBA del 44%

In questo periodo, il caldo sta mettendo in ginocchio gran parte dell’Italia e la situazione è a dir poco insopportabile: se anche tu ti trovi in questa situazione, approfitta subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon e acquista – prima che sia troppo tardi – questo condizionatore portatile Electrolux potentissimo al prezzo super conveniente di soli 379,99 euro invece di 679,00 euro.

C’è da dire però che, per poter acquistare questo dispositivo di vitale importanza in questo periodo, risparmiando alcune centinaia di euro, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto a dir poco folle del 44%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire della spedizione e del reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Molto facile da installare, questo condizionatore portatile e compatto, arriverà a casa tua provvisto anche di un kit per finestre, che ti consentirà di rinfrescare le stanze della tua casa in maniera molto più veloce. Sarà sufficiente impostare la temperatura e programmare la modalità che preferisci con l’aiuto dell’utilissima App Electrolux e potrai dire addio al caldo afoso in casa o in ufficio.

Questo ottimo condizionatore del marchio Electrolux, è perfetto anche per le case o stanze più piccole – quindi anche per il tuo ufficio – e sarà in grado di garantirti un raffreddamento superiore ed efficiente sotto il profilo energetico che potrai avere – tuttavia – acquistando separatamente l’utilissimo kit finestra Premium. Con questo kit, potrai avere un risparmio energetico anche del 28%.

Molto silenzioso, quindi ottimo anche se hai bambini piccoli in casa, questo dispositivo prevede l’utilizzo del gas sostenibile R290, che aiuta a ridurre il riscaldamento globale. Si tratta quindi di un prodotto unico e imperdibile soprattutto a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo condizionatore portatile Electrolux potentissimo al prezzo di soli 379,99 euro. Affrettati, questa offerta pazzesca potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.