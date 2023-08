Condizionatore portatile De'Longhi in super offerta a 379,90 euro da Unieuro

Pinguino Compatc è il condizionatore portatile del marchio De’Longhi che aiuta sia a deumidificare che a raffreddare una stanza fino a 60 mq. Progettato per occupare meno spazio possibile, il dispositivo è dotato sia di un display LCD con comandi touch che di un pratico telecomando.

È l’ultimo giorno in cui puoi acquistarlo a soli 379,90 euro anziché 529,90 euro, grazie alla promo Fuoritutto Unieuro che terminerà alle 23:59 di oggi giovedì 24 agosto. Le spese di spedizione sono gratuite.

Condizionatore portatile De’Longhi: col Fuoritutto Unieuro risparmi 150 euro

Il condizionatore portatile Pinguino Compact di De’Longhi appartiene alla classe di efficienza energetica A, dunque non solo è rispettoso dell’ambiente ma ti aiuta anche a risparmiare sulla bolletta della luce.

Un altro suo punto di forza è il suo funzionamento silenzioso, che lo rendono il dispositivo ideale da usare in casa a ogni ora del giorno, anche di notte.

In più è semplicissimo da usare, visto che tutte le impostazioni dell’apparecchio – dalla temperatura alla velocità della ventola, dal timer al raffreddamento – si possono gestire tramite il display touch e il telecomando incluso nella confezione.

Se scegli di acquistarlo sul sito di Unieuro hai la possibilità di comprarlo in 3 rate a interessi zero da 126,63 euro al mese con Klarna o PayPal. Optando per la soluzione Klarna, puoi anche decidere di non pagare nulla al momento dell’ordine e di saldare l’intero importo dopo 30 giorni dall’acquisto.

Cogli al volo l’offerta sul Pinguino Compact di De’Longhi, così da risparmiare la bellezza di 150 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. La promo del Fuoritutto Unieuro terminerà questa sera, approfittane subito.

