Con Virgin Fibra Pura navighi fino a 10 giga a soli 24 euro al mese

Virgin Fibra Pura è il nome della nuova offerta proposta dall’operatore basata su tecnologia Open Fiber. A soli 24,49 euro al mese per 18 mesi hai la possibilità di attivare a casa tua la connessione via fibra pura senza rame, con modem WiFi 6 incluso nel prezzo e la possibilità di disdire quando vuoi senza costi aggiuntivi.

Per l’attivazione ti basta davvero pochissimo: verifica la copertura, lascia i tuoi dati e sarai contattato telefonicamente da un operatore per concordare subito tempi e modalità di installazione. Se sei già coperto, l’installazione può essere velocissima.

Virgin Fibra Pura: cosa prevede l’offerta

L’offerta in questione include la connessione internet illimitata solo Fibra Pura direttamente a casa tua con velocità di connessione fino a 1, 2 o addirittura 10 Gbit al secondo nelle città in cui è presente.

Il modem è concesso in comodato d’uso gratuito e si tratta di un apparecchio WiFi 6 di ultima generazione che ti verrà consegnato dal tecnico stesso il giorno dell’installazione. Sei naturalmente libero di utilizzare un modem di tua proprietà, a patto che rispetti alcuni requisiti tecnici.

Incluso nel prezzo hai anche un supporto tecnico a te sempre dedicato che risponderà ad ogni tua domanda e ti fornirà qualsiasi suggerimento per darti la possibilità di sfruttare la tua connessione nel migliore dei modi.

In media, sono previsti circa 7 giorni lavorativi per l’attivazione di Virgin Fibra, seppur questo tempo dipenda dall’area specifica in cui vuoi attivarla. Non perdere altro tempo dunque: verifica la copertura e, se sei connesso, inizia subito a navigare a velocità interstellari.

