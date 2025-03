Con Trova il mio dispositivo ora puoi condividere la tua posizione in tempo reale

Google ha, lo scorso anno, completamente rinnovato il proprio servizio “Trova il mio dispositivo”, rendendo più semplice il tracciamento di dispositivi smarriti come telefoni Android, smartwatch Wear OS, auricolari compatibili e altri oggetti dotati di appositi tracker. Ora, con un nuovo aggiornamento, introduce una funzione innovativa che permetterà di controllare la posizione in tempo reale dei propri cari.

La nuova scheda “Persone”

Google Maps, a dire il vero, offre già una funzione di condivisione della posizione in tempo reale, tuttavia nascosta nelle impostazioni dell’app. Con l’ultimo aggiornamento, Google porta questa funzionalità al centro dell’attenzione posizionandola all’interno di Trova il mio dispositivo, offrendo così un’interfaccia più intuitiva e accessibile per condividere e monitorare le posizioni di amici e familiari.

L’aggiornamento, infatti, introduce una nuova scheda chiamata “Persone” all’interno dell’app Trova il mio dispositivo. È proprio in questa sezione che gli utenti possono visualizzare l’elenco delle persone con cui stanno condividendo la posizione e coloro che stanno condividendo la propria posizione con loro.

In cima alla schermata è presente una mappa che mostra in tempo reale la posizione delle persone già collegate e un pulsante per avviare, in modo rapido, una nuova condivisione. Google ha inoltre implementato anche un sistema di notifiche e promemoria che avvisa gli utenti quando qualcuno inizia a condividere la propria posizione con loro.

L’aggiornamento è stato annunciato insieme al Pixel Drop di marzo 2025, ma non è esclusivo per i dispositivi Pixel. La nuova scheda “Persone” è attualmente in fase beta ed è disponibile per tutti i dispositivi Android. Gli utenti possono provare la funzione aggiornando l’app Trova il mio dispositivo direttamente dal Play Store.