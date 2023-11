Con RockJam Go potrai diventare un producer musicale con soli 49€!

La tastiera MIDI Bluetooth è il compagno ideale per i musicisti e i beatmaker desiderosi di esprimere la loro creatività musicale ovunque si trovino. La presenza di una batteria ricaricabile integrata aggiunge un tocco di libertà, permettendoti di dedicarti alla creazione musicale per ore senza doverti preoccupare di cavi o alimentatori.

La tastiera RockJam Go offre una piacevole esperienza musicale grazie ai suoi 25 tasti sensibili alla pressione. Il pad a 4 vie diventa un alleato per il controllo preciso del tono e della modulazione, mentre l’arpeggiatore integrato facilita la creazione di progressioni di accordi complesse con pochi singoli tocchi.

Con 8 pad MIDI in stile MPC, la tastiera consente di generare beat e loop in tempo reale, mentre gli 8 pulsanti FX offrono un controllo completo sugli strumenti virtuali e sugli effetti, arricchendo ulteriormente le possibilità creative dell’utente.

La tastiera MIDI Bluetooth RockJam Go si distingue per la sua ampia compatibilità con la maggior parte dei software di produzione musicale e dei controller MIDI, garantendo una facile configurazione e utilizzo. La sua versatilità si traduce in un’esperienza di creazione musicale senza limiti, permettendo di liberare la tua creatività in ogni situazione e in ogni luogo. Sia che tu sia in studio o in viaggio, questa tastiera si adatta perfettamente alle tue esigenze, facilitando e arricchendo il processo creativo.

Sfrutta questa offerta esclusiva e libera la tua creatività musicale con la tastiera RockJam Go con un prezzo di soli 49,99€ invece di 88,33€!