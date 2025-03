Con il robot ECOVACS DEEBOT N20 Plus puoi dire addio allo sporco (-100€)

Se non vuoi buttare via una marea di tempo a pulire i pavimenti di casa dai un’occhiata a questa strepitosa offerta che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere con stazione di ricarica ECOVACS DEEBOT N20 Plus a soli 299 euro, anziché 399 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 25% oggi puoi risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 59,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

ECOVACS DEEBOT N20 Plus non delude

Con il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N20 Plus avrai molto più tempo per te dato che è in grado di girare per tutta la casa in modo autonomo. Con la sua aspirazione potentissima da 8000 pa non lascia nulla indietro. È in grado di raccogliere non soltanto la semplice polvere ma addirittura le briciole i detriti. E con il serbatoio dell’acqua unito a un pannetto in microfibra lava anche il pavimento.

Possiede una spazzola con tecnologia ZeroTangle che non si aggroviglia e che quindi non dovrai pulire in continuazione. Possiede inoltre diversi sensori che gli permettono di superare gli ostacoli, di analizzare il percorso e di non cadere dalle scale. Grazie una batteria da 5200 mAh garantisce un’autonomia fino a 300 minuti. Inoltre è inclusa la stazione di svuotamento automatico che ti permetterà di stare tranquilla fino a 45 giorni.

Davvero una promozione coi fiocchi e proprio per questo motivo durerà poco. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere con stazione di ricarica ECOVACS DEEBOT N20 Plus a soli 299 euro, anziché 399 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.