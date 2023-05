Con Revolut crei tutte le carte virtuali usa e getta che vuoi, gratis

In un mondo sempre più digitale, le carte di credito e debito sono diventate uno strumento indispensabile per effettuare acquisti online o in negozio. Tuttavia, l’utilizzo di queste carte può anche comportare alcuni rischi, come la possibilità di frodi o l’accesso non autorizzato ai dati personali e finanziari. Per mitigare questi pericoli, sono state introdotte le carte virtuali usa e getta, dalla durata di una transazione. Non è possibile, ovviamente, generare carte virtuali a piacimento: è necessario avere un conto associato, di una banca o fintech.

Tra le più interessanti c’è Revolut, che offre gratuitamente a tutti i propri utenti la possibilità di creare carte virtuali usa e getta da utilizzare per acquisti una tantum. Generarle è semplicissimo, ma è necessario essere titolari di un conto Revolut per farlo. A tal proposito, ti segnaliamo un’ottima promozione che ti permetterà di ottenere ben tre mesi di piano Premium completamente gratuiti. Tutto ciò che dovrai fare è accedere alla pagina dell’offerta e seguire le istruzioni per attivare il periodo gratuito.

Come funzionano le carta virtuali usa e getta e come attivarle

Se sei un amante degli acquisti online, sai bene quanto sia importante proteggere i tuoi dati finanziari dai malintenzionati. Ecco perché le carte virtuali usa e getta sono diventate l’ultima frontiera della sicurezza nei pagamenti online. Sono rapide da creare e perfette per le transazioni singole, ma ciò che le rende veramente incredibili è il fatto che i dettagli della tua carta verranno rigenerati automaticamente dopo ogni transazione.

In altre parole, con ogni nuova transazione, verrà creato un nuovo numero di carta virtuale che proteggerà ulteriormente la tua privacy online. E addio alle frodi che infestano il mondo dei pagamenti online.

Creare una carta virtuale usa e getta con Revolut è semplice, ma cambia a seconda del sistema operativo mobile utilizzato. Su Android dovrai raggiungere la scheda “Carte”, dove troverai un’icona con la dicitura “Carta virtuale usa e getta – per un singolo utilizzo sicuro”. Fai clic e potrai utilizzarla fin da subito come una normalissima carta. Su iOS, invece, alla scheda “Carte” troverai l’icona “+”. Scegli “Carta di debito virtuale” e poi “Virtuale usa e getta” come tipologia di carta.

Ci sono, naturalmente, dei limiti di utilizzo delle carte virtuali usa e getta. Innanzitutto, ogni utente Revolut può avere soltanto una carta attiva per conto: ciò significa che non puoi chiederne due o tre, ma una soltanto e utilizzarla di volta in volta e per un massimo di cinque volte al giorno. Inoltre, le carte virtuali usa e getta non possono essere utilizzate per pagamenti ricorrenti con carta, come abbonamenti, o per pagare cauzioni, ad esempio per il noleggio di auto oppure per prenotazioni in hotel.

Le carte virtuali usa e getta sono disponibili per tutti i clienti Revolut. Se vuoi ottenere il massimo dal tuo conto e accedere a tutti i servizi più importanti senza spendere cifre esagerate, ti consigliamo il piano Premium: si tratta di una soluzione di digital banking completa che, a soli 7,99 euro al mese, ti permette di accedere a uno stile di vita globale, senza la preoccupazione di cambi valuta o tassi di cambio troppo elevati. Ottima in viaggio, ma anche per le spese giornaliere.

Ottieni tutti i vantaggi di Revolut Premium gratis per ben tre mesi: tutto ciò che dovrai fare è collegarti alla pagina della promozione, scaricare l’applicazione, registrarti e richiedere l’upgrade. Niente di più semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.