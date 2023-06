Con questo STRATAGEMMA la gomma dell'auto bucata la ripari in 30 secondi

La gomma dell’auto rotta o bucata non sarà più un problema con questo assurdo stratagemma che ormai spopola sui social e sulle piattaforme di e-commerce. Il motivo? Si tratta di un sistema super semplice da utilizzare, che non richiede particolari competenze e che soprattutto costa pochissimo.

Si tratta di speciali chiodi gommati che vanno letteralmente avvitati dove c’è lo squarcio così che possa chiudersi e permetterti di continuare la marcia. Al massimo, col tuo compressore portatile, potrai gonfiare lo pneumatico se ne ha necessità. Incredibilmente, questi prodotti costano pochissimo su Amazon: la scorta da 30 pezzi si porta addirittura a casa 9,99€ ricevendo in omaggio il cacciavite per completare l’operazione. Come se non bastasse, arriva a casa con spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Incredibilmente semplice da utilizzare. Essenzialmente, dopo che ti rendi conto che la gomma è forata non devi far altro che identificare dove si trova lo squarcio, decidere se ti serve la vite di taglia L oppure quella più piccola, prendere il cacciavite e semplicemente abitare sopra. Lo speciale materiale della filettatura aderirà perfettamente allo pneumatico andando a tappare il foro e sostituendo l’oggetto che ha procurato la rottura.

In questo modo, potrai continuare senza problemi la tua marcia valutando in seguito se è il caso o meno di cambiare la gomma. Potresti anche semplicemente pensare di lasciare questo tipo di riparazione, risparmiando un sacco di euro.

Come anticipato, il costo è veramente irrisorio su Amazon: completa adesso l’ordine per prendere il kit da 30 pezzi (15 viti più grandi e 15 più piccole) a 9,99€ appena. Il cacciavite lo ricevi in omaggio e le spedizioni sono veloci e gratis, offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, solitamente le scorte durano troppo poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.