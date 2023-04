Con questo smartwatch SENSAZIONALE a 24€ puoi anche telefonare (-64%)

Questo spettacolare smartwatch, dotato di ampio display ad alta visibilità, è diverso dagli altri. Infatti, ti permette anche di telefonare, direttamente dal polso. Ovviamente, puoi effettuare e ricevere chiamate: tutto senza prendere lo smartphone. Un valido alleato anche per la gestione di tutte le altre notifiche in arrivo su smartphone e persino di sport e salute.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 64% su Amazon e portalo adesso a casa a 24,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è limitatissima.

Certo, la possibilità di effettuare e ricevere chiamate è senza dubbio un gran punto di forza per questo device, ma non è l’unico. L’ampio schermo da 1,85″ risulterà perfetto per gestire senza prendere lo smartphone tutte le notifiche in arrivo (come messaggi, avvisi di app, giochi e non solo). Ancora, puoi sfruttarne le funzionalità per tenere sotto controllo la salute: verifichi in ogni momento la quantità di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e anche la qualità del tuo riposo notturno.

Naturalmente, puoi affidarti a lui per monitorare i tuoi risultati quando ti alleni: registrerà tutti i dati più importanti e poi potrai visualizzarli o scaricarli all’interno dell’apposita applicazione. Insomma, uno smartwatch super completo, che adesso puoi accaparrarti a prezzo pazzesco da Amazon. Approfitta dello sconto complessivo del 64%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 24,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità a questo prezzo è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.