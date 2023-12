Con questo SCONTO pagherai 10 Testine Oral-B solo 2,49€ l'una!

Le setole ultra-morbide ad alta densità delle testine Oral-B Pro Sensitive Clean offrono una pulizia delicata e altamente efficace. Progettate con estrema attenzione, queste setole speciali sono realizzate con un materiale più soffice rispetto alle setole standard, garantendo un’azione pulente di grande delicatezza ma con una potente efficacia nella rimozione della placca.

La caratteristica forma a X delle setole consente alle testine di adattarsi con precisione a tutte le superfici dentali, assicurando una pulizia superiore rispetto alle testine convenzionali. Questa disposizione a X consente alle setole di raggiungere persino le zone più difficili, tra cui gli spazi interdentali e il bordo gengivale, garantendo una pulizia completa, accurata e profonda.

In aggiunta, le testine Oral-B Pro Sensitive Clean sono dotate di un indicatore di utilizzo innovativo che offre un chiaro avviso visivo quando è il momento di sostituirle. Questo indicatore cambia colore da verde a giallo, fornendo una guida precisa per assicurarti che le setole siano sempre nelle condizioni ottimali per offrire una pulizia efficace e delicata.

Compatibili con tutti gli spazzolini elettrici Oral-B, escludendo i modelli iO e Pulsonic, le testine Oral-B Pro Sensitive Clean rappresentano una soluzione completa per chi cerca un’esperienza di pulizia delicata, ma al contempo altamente performante, per le gengive sensibili. Queste testine sono davvero ottime e la loro compatibilità ti permetterà di acquistarle per tutti i membri della famiglia.

Non perdere l’opportunità di fare tue 10 testine Oral-B a soli 2,49€ l’una!