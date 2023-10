Con questo sconto, Il Motorola Moto Edge 30 Neo diventa un BEST-BUY!

Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 695. Questo processore è stato progettato per offrire prestazioni elevate in qualsiasi attività, dal gaming alla navigazione web. Inoltre, il telefono dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il che significa che avrai ampio spazio per le tue app, foto e video.

La fotocamera principale da 64 MP ti consentirà di catturare foto di alta qualità in qualsiasi situazione di luce. Inoltre, la stabilizzazione ottica dell’immagine garantirà che le tue foto siano sempre nitide e prive di sfocature. La fotocamera selfie da 32 MP è perfetta per catturare selfie impeccabili.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo smartphone è la sua connettività 5G ultraveloce. Questo ti permetterà di scaricare file in pochi secondi e di godere di prestazioni straordinarie. Inoltre, la batteria da 4020 mAh assicura una lunga durata d’uso, e la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti consentirà di ricaricare il telefono in pochi minuti.

Infine, il telefono supporta la funzionalità “Ready For”, che ti permette di connetterti istantaneamente a una TV o un PC in modalità wireless. Questo ti consentirà di giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo, offrendoti un’esperienza più immersiva.