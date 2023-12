Con questo Scaldapiedi di Imetec non sentirai più freddo! (ed è in SCONTO)

L’IntellisenseFeet di Imetec è lo scaldapiedi che, grazie alla sua avanzata tecnologia Intellisense, progettata per assicurare sicurezza ottimale, consumi ridotti e un piacere ineguagliabile. Questa incredibile tecnologia proprietaria di Imetec regola la temperatura del dispositivo ben 50 volte al secondo, garantendo un calore costante e uniforme. Con un tempo di riscaldamento rapido di soli 5 minuti, l’IntellisenseFeet ti offre un comfort immediato e appagante.

La sua forma ergonomicamente pensata si adatta a ogni tipologia di piede, permettendoti di godere del dispositivo sia in posizione distesa che seduta. Il rivestimento in micro-peluche anallergico e traspirante, dalla consistenza morbida e calda, si sposa con un lato inferiore antiscivolo per offrirti massima sicurezza.

Personalizza la tua esperienza termica con le 5 opzioni di temperatura disponibili su IntellisenseFeet, adattando il calore alle tue preferenze. E se dimentichi il dispositivo acceso o ti addormenti, il sistema di auto-spegnimento a 3 ore assicura la tua sicurezza.

La sicurezza è proprio una priorità con l’IntellisenseFeet. Il sistema di sicurezza Electro Block entra in azione istantaneamente, spegnendo automaticamente il dispositivo in caso di anomalie, offrendoti tranquillità. Il rivestimento sfoderabile e lavabile a 30°C in lavatrice facilita il lavaggio, garantendo che il tuo scaldapiedi sia sempre pulito e accogliente.