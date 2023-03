Con QUESTO PC Windows 11 navighi in TOTALE SICUREZZA (299€)

Acer Aspire 1 è un portatile ideale per la scuola e il tempo libero, con un vantaggio rispetto a tutti gli altri PC concorrenti: la modalità S, una speciale versione di Windows 11 ottimizzata per offrire la massima sicurezza durante l’uso del PC. Sul sito ufficiale di Unieuro è possibile acquistarlo a 299,90 euro anziché 349,90 euro, per effetto del 14% di sconto applicato.

Acer Aspire 1 in sconto di 50 euro sul sito di Unieuro

Perché è così sicura la modalità S di Windows 11? Il motivo è semplice. A differenza dell’edizione Home, Windows 11 in S mode consente di usare soltanto le app di Microsoft Store e la navigazione tramite Microsoft Edge. A completare il pacchetto di sicurezza c’è Windows Defender Security Center, il sistema antivirus integrato del sistema operativo Windows.

Il modello in offerta sul sito di Unieuro è l’Aspire 1 A115-32 di Acer, con schermo da 15,6″ Full HD, processore Intel Celeron con 128GB di memoria eMMC e 4GB di RAM.

Lo puoi pagare anche in tre comode rate senza interessi con Klarna e PayPal. E se scegli Klarna, puoi decidere inoltre di posticipare il pagamento in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Se hai a cuore la sicurezza informatica e vuoi offrire ai tuoi figli un ambiente sicuro in cui navigare, Acer Aspire 1 con Windows 11 in modalità S è la scelta migliore che puoi fare. Approfitta dell’offerta di Unieuro per risparmiare 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

