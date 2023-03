Con questo PC Unieuro offre in abbinata il Motorola Edge 30 Neo

Sul sito ufficiale di Unieuro è l’offerta del giorno. L’acquisto del Lenovo Yoga Slim 7 ProX ti consente di avere in abbinata il Motorola Edge 30 Neo. Tutto questo al prezzo di 999 euro anziché 1.427,90 euro, che poi è il prezzo di listino del PC, quindi l’Edge 30 Neo è di fatto regalato. E in più puoi pagare in tre rate senza interessi da 333 euro al mese con Klarna e PayPal. Non solo, perché Klarna ti offre inoltre la possibilità di pagare in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Bundle Unieuro da sogno: Lenovo Yoga Slim 7 Pro X e Motorola Edge 30 Neo a 999€

Il bundle proposto in queste ore sul sito di Unieuro è davvero allettante. Sfruttando la profonda sinergia tra Lenovo e Motorola, Unieuro ha scelto di proporre un’offerta irresistibile: insieme al nuovo Yoga Slim 7 ProX ottieni anche un best buy assoluto come l’Edge 30 Neo, presentato l’ultimo autunno da Motorola e che ha venduto tantissimo in questi mesi nella fascia di prezzo 250-300 euro.

La configurazione del Yoga Slim in offerta sul sito unieuro.it si basa sul processore Intel EVO i5 di dodicesima generazione, affiancato da un’unità SSD da 512GB e 16GB di RAM LPDDR5. A bordo trovi anche il nuovo sistema operazione Windows 11 (edizione Home). Uno dei principali punti di forza del portatile di Lenovo è lo schermo 3K PureSight, eccellente sia per la multimedialità che per il gaming.

Se stai valutando l’acquisto di un computer tutto-fare, in grado di offrirti prestazioni brillanti e un’ottima qualità costruttiva, il Lenovo Yoga Slim 7 ProX è uno dei portatili migliori che tu possa scegliere. Soprattutto oggi che hai l’opportunità di ricevere in regalo anche il best buy Edge 30 Neo di Motorola, uno dei telefoni più convincenti se si ha un budget fino a 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.