Con questo mouse verticale a soli 49€ dimenticherai la stanchezza del polso

Il mouse Bluetooth verticale Logitech Lift non si limita a garantire elevata precisione in fase di utilizzo ma assicura anche il massimo comfort una volta impugnato: un prodotto da non perdere per chi trascorre molte ore davanti al PC. Grazie al design ricercato ed ergonomico, questo mouse verticale riduce l’affaticamento del polso e agevola una postura più naturale dell’avambraccio: un accessorio che preserva il benessere fisico, senza però rinunciare alle funzioni avanzate.

Disponibile oggi su Amazon ad un prezzo di soli 49 euro, invece dei normali 81 euro, grazie ad un eccellente sconto del 39%, il mouse Bluetooth verticale Logitech Lift è a dir poco imperdibile considerandone i numerosi vantaggi: ordinalo adesso, prima che l’offerta giunga al termine.

Prezzo in picchiata per il mouse Bluetooth verticale Logitech Lift

Il mouse Logitech Lift, a differenza dei modelli tradizionali, adotta un design verticale studiato per assicurare una presa più comoda, grazie a materiali morbidi al tatto e ad un poggiapollice integrato. Il dispositivo offre poi diversi pulsanti programmabili e la SmartWheel, garanzia di uno scorrimento veloce ed accurato.

Non manca nulla dal punto di vista della connettività: il mouse consente l’abbinamento rapido sia tramite Bluetooth Low Energy che via ricevitore USB Logi Bolt, per un utilizzo multidevice. Notevole l’autonomia della batteria, che non ti costringerà a ricariche continue. Il Logitech Lift è inoltre realizzato con plastica riciclata, unendo funzionalità e rispetto per l’ambiente.

Considerando la disponibilità ormai limitata, ti conviene agire in fretta: salva nel carrello il mouse Bluetooth verticale Logitech Lift ad un prezzo che più basso non si può, così da riceverlo a casa in un lampo e senza dover pagare le spese di consegna.