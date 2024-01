Con questo Microfono Wireless l'audio dei tuoi video migliorerà tantissimo!

Fare dei video con una qualità audio buona è spesso difficile, specialmente se siamo distanti dallo smartphone. Grazie al microfono wireless XIAOKOA, riuscirai a risolvere il problema definitivamente! Ora, inoltre, grazie allo sconto del 50%, riuscirai a pagarlo solo 9,90€ al posto dei classici 19,90€!

Tutte le caratteristiche del microfono wireless

Il microfono lavalier, particolare tipologia di microfono progettato per essere fissato al colletto o alla cravatta, rappresenta la scelta ideale per situazioni come conferenze, interviste e video. La sua natura permette di muoversi liberamente senza perdere il contatto con il microfono. Il modello lavalier di XIAOKOA, compatto e leggero, si rivela facile da indossare.

Il ricevitore del microfono è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm, consentendo il monitoraggio dell’effetto sonoro durante la registrazione. Questa funzionalità permette di garantire una qualità audio ottimale durante l’intera registrazione.

Il microfono, inoltre, adotta un pickup omnidirezionale in grado di catturare il suono da tutte le direzioni a 360°, assicurando una trasmissione nitida e chiara anche in ambienti rumorosi. non manca poi un chip di riduzione del rumore integrato, contribuendo all’eliminazione dei fastidiosi rumori di fondo.

La batteria del microfono XIAOKOA, con una capacità di 400mAh, offre un’autonomia fino a 8 ore, mentre un indicatore di stato della batteria sul lato del microfono fornisce informazioni in tempo reale sulla carica residua. fine, il ricevitore del microfono, utilizzando un’interfaccia USB, si mostra versatile e compatibile con PC, laptop e Mac. Inoltre, la confezione include ben due tipi di adattatori rende il microfono XIAOKOA altrettanto adatto all’uso con telefoni cellulari.

Con questo microfono targato XIAOKOA potrai migliorare sensibilmente la qualità audio dei tuoi video. Fallo tuo a soli 9,90€ grazie allo sconto su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.